Турецкие медики забили тревогу из-за русских туристов

По мнению врачей Турции, иностранные гости могут стать причиной нового всплеска коронавируса в стране, крупная вспышка угрожает прежде всего Анталье, пишет турецкое издание Cumhuriyet.

Турецкие медики бьют тревогу из-за большого числа русских туристов в стране. По их мнению, это может обернуться новым всплеском коронавируса в республике, передает «Царьград» содержание публикации.

«Турция в опасности», – отмечено в статье мнение профессора, возглавляющего Центральный совет Турецкой ассоциации врачей, Синана Адыямана.

Он также добавил, что новая вспышка инфекции вскоре ждет один из крупнейших центров пляжного туризма в стране – Анталью. Он не исключил, что она уже началась.

Того же мнения придерживается и руководитель Медицинской палаты Антальи Нурсель Шахин, отметивший, что из-за вмешательства в дела Минздрава страны сотрудников министерства туризма приезжих даже не проверяют на наличие коронавируса.

В статье подчеркивается, что такая безалаберность может обернуться новым пиком. Главными «разносчиками заразы», по мнению специалиста, могут стать граждане России и работники сферы туризма, говорится в публикации.

Напомним, авиасообщение с Турцией возобновилось с 1 августа.

Тем временем в России сообщили, что массовые процедуры вакцинации от коронавируса начнут проводить в Москве с 5 сентября.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.