Унесенный в море ребенок выжил благодаря советам из фильма

В Британии десятилетний мальчик выжил в открытом море и дождался спасателей благодаря совету из документального фильма, сообщило издание Daily Mail. Инцидент произошел в английском графстве Норт-Йоркшир.

Равираджа Саини унесло в море, и, чтобы выжить, он следовал инструкциям из документального фильма «Спасая жизни на море», а именно – перевернулся на спину, широко раскинул ноги и руки и звал на помощь, передает РИА «Новости».

Семья мальчика вместе со спасателями целый час проверяли береговую линию, за это время ребенка волнами отнесло к противоположной оконечности бухты.

По словам спасателей, они были восхищены спокойствием ребенка в такой стрессовой ситуации. Если бы не его умение собраться и применить советы по выживанию, исход этой истории мог быть «совсем иным», считают они.

Спасательная бригада доставила Саини на берег к семье. Врачи осмотрели мальчика, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке.

Напомним, в феврале жительница Сочи Вера Марченко рассказала подробности инцидента, когда двух детей унесло в штормящее море. По ее словам, мальчики 13-15 лет дурачились в устье реки Псезуапсеи и перебежали на островок. Трагедия произошла, когда подростки пытались перебраться с островка на другой берег. Тогда, один из мальчиков споткнулся и ушел по грудь в воду, второй хотел его вытащить, но тоже упал. Обоих унесло в открыто море.

Позднее местные СМИ сообщили, что тело одного из мальчиков спустя месяц вынесло на берег. Второго мальчика так и не обнаружили.