Трамп пообещал превратить США в промышленную сверхдержаву

Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к американским гражданам в Белом доме пообещал в случае победы на предстоящих в ноябре выборах превратить Соединенные Штаты в промышленную сверхдержаву мира.

«За следующие четыре года мы превратим Америку в промышленную сверхдержаву мира», – передает ТАСС слова Трампа.

Кроме того, он заверил, что продолжит активно создавать новые рабочие места в стране и сокращать налоговую нагрузку, если победит в ноябре.

«Мы продолжим сокращать налоги и [административное] регулирование [бизнеса] такими объемами, которых прежде не видели. Мы создадим 10 млн рабочих мест в течение следующих 10 месяцев», – сказал Трамп.

Наконец, он подчеркнул, что намерен продолжать добиваться перевода американскими компаниями своих производственных циклов в Соединенные Штаты. «Мы забираем свой бизнес из Китая, мы возвращаем его на родину. Мы хотим, чтобы наш бизнес вернулся на родину», – отметил президент.

«Мы будем предоставлять налоговые вычеты, чтобы вернуть рабочие места в США из Китая. И мы будем вводить пошлины в отношении любой компании, которая покинет Америку, чтобы создавать рабочие места за границей», – заявил он.

По словам главы Белого дома, усилия его администрации будут направлены на то, чтобы рабочие места оставались в США. Он отметил, что и сейчас проводит подобную политику.

«Программа Джозефа Байдена (кандидата в президенты от демократов) – это «сделано в Китае». Моя программа – «сделано в США!» - подчеркнул Трамп под восторженные возгласы собравшихся на лужайке. После этих слов толпа начала скандировать: «США!»

Ранее в пятницу Трамп согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД