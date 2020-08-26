Журналистов арестовали за вымогательство у сотрудника ГИБДД в Подмосковье

В Московской области арестованы два журналиста издания «Росдержава» Александр Дорогов и Ян Кателевский за попытку вымогательства у сотрудника ГИБДД, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Дорогову и Кателевскому избрана пресечения в виде заключения под стражу, дело расследуется по статьям «Вымогательство» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», – сказал собеседник РИА «Новости».

Источник отметил, что оба подозреваемых вымогали деньги у сотрудника ГИБДД за нераспространение некоей информации о его жизни, по версии следствия, журналисты просили за это 1,5 млн рублей.

Сообщается, что один из арестованных повредил автомобиль приятеля сотрудника ведомства.

Ранее находящаяся в США правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» сообщала, что журналистов «Росдержавы» задержали 29 июля в поселке Мосренгтен.

В 2019 году журналист информационного агентства «Росбалт» Александр Шварев был заочно арестован Тверским судом Москвы по делу о вымогательстве у предпринимателя Кенеса Ракишева 50 тыс. долларов и клевете на предпринимателя Алишера Усманова.