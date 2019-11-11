Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о клевете и вымогательстве

Журналист информационного агентства «Росбалт» Александр Шварев заочно арестован Тверским судом Москвы по делу о вымогательстве у предпринимателя Кенеса Ракишева 50 тыс. долларов и клевете на предпринимателя Алишера Усманова.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Швареву меру пресечения в виде содержания под стражей заочно», – приводит ТАСС слова судьи Елены Булгаковой.

Ранее Швареву было заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск.