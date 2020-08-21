В Германии оценили слова Макрона об «украинском сценарии» в Белоруссии

«Никто не хочет столкновения с Россией, потому что европейские лидеры понимают: в отличие от Украины, Белоруссия – это прямой союзник Москвы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал слова президента Франции о том, что Европа не хочет «повторения того, что произошло на Украине».

«Лидеры Европы – Франция и Германия – наладили диалог с Россией по проблеме Белоруссии, – считает немецкий политолог Александр Рар. – Я хорошо помню, что было перед украинским Майданом, когда Запад отказывалась вести переговоры с Путиным. Чем это закончилось – мы также хорошо помним».

По мнению эксперта, «фраза Макрона о нежелании повторения украинского сценария свидетельствует о том, что новое противостояние России и Запада недопустимо». «В противном случае это еще больше расколет Европу и приведет к печальным последствиям», – подчеркнул политолог.

«Попытка затащить Белоруссию в западные структуры – занятие бесполезное. По этой причине европейские лидеры не хотят столкновения с Россией, так как они прекрасно понимают: в отличие от Украины, Белоруссия – это прямой союзник Москвы», – пояснил Рар.

«Кроме того, за последние дни все поняли, что прямого вмешательства в дела Белоруссии, как того хотели Литва и Польша, не будет. Германия и Франция не хотят ссоры с Россией, но при этом призывают Москву также воздержаться от вмешательства», – добавил эксперт.

«Потому если Лукашенко не пойдет на дальнейшее применение грубой силы против митингующих – у него будут шансы остаться у власти. Конфликт может быть разрешен внутри страны при посредничестве общественных организаций, в которые войдут представители власти и оппозиции», – предположил Рар.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что «мы не хотим повторения того, что произошло, в частности, на Украине».

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила в Facebook, что для ЕС «перемога и заправленная в нее вышиванка превратились в нечто одноразовое и более не применимое».

Напомним, массовые протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Европа не поддержала белорусский протест.

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