Ефремов сделал замечание Добровинскому

Актер Михаил Ефремов в ходе судебного заседания сделал замечание адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому.

Добровинский засмеялся в ходе допроса свидетеля защиты – актрисы Татьяны Беркович, передает РЕН-ТВ.

«Чего вы смеетесь, человек погиб» – сказал на это Ефремов.

В среду в ходе заседания в Пресненском суде Москвы первым свидетелем защиты выступал коллега Ефремова Никита Высоцкий, на заседании суда он назвал артиста «очень хорошим» человеком. Вторым свидетелем была актриса Актриса Татьяна Беркович.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.