Загитова подала документы на поступление в РАНХиГС

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова поступает в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) на факультет журналистики, списки на поступление опубликованы на сайте приемной комиссии академии.

Фигуристка поступает по специальности «Продюсирование и культурная политика» в московский филиал РАНХиГС на очную форму обучения, претендуя только на платное обучение. Сведений о согласии на зачисление в РАНХиГС от Загитовой еще не поступало, передает «Интерфакс».

На сайте вуза опубликованы данные о вступительных испытаниях. По данным РАНХиГС, олимпийская чемпионка сдала экзамен по русскому языку на 51 балл и экзамен по обществознанию на 44 балла. В общей сложности у Загитовой 95 баллов – это предпоследний результат среди всех поступающих по данной специализации. Абитуриент с первым результатом набрал 299 баллов.

Согласно опубликованным данным, у Загитовой также нет баллов за творческий экзамен, необходимый при поступлении на журналистику, а также нет преимущественного права на поступление. Нет сведений и об индивидуальных достижениях, которые могут дать дополнительные баллы абитуриентам при поступлении.

Отмечается, что фигуристка также не нуждается в общежитии.

18 мая фигуристка отпраздновала день рождения, ей исполнилось 18 лет. Тогда же Загитову признали олимпийской иконой стиля.

Зимой фигуристка объявила о приостановлении карьеры, однако в мае ее включили в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон.