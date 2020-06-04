Берлин заявил о «конкретных доказательствах» причастности россиянина к атаке на Бундестаг

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что у немецких следователей есть «неопровержимые доказательства» причастности гражданина России к хакерской атаке на Бундестаг для «российской разведки».

«Есть конкретные и неопровержимые свидетельства того, что гражданин России вместе с другими лицами осуществил хакерскую атаку на германский Бундестаг весной 2015 года для российской разведки», – заявил министр итальянской газете La Repubblica, передает ТАСС.

По его словам, на основе имеющейся информации был выдан ордер на арест россиянина. «О политическом осуждении, как это все время утверждает российская сторона, вообще не может быть речи», – добавил Маас, напомнив, что Германия намерена в ЕС приложить усилия для запуска процедуры принятия санкций в отношении лиц и организаций, ответственных за хакерскую атаку.

«Одновременно также ясно, что мы по-прежнему стремимся сохранить конструктивно-критический диалог с Москвой по таким внешнеполитическим направлениям, как конфликт на востоке Украины или Ливия и Сирия», – заявил глава МИД Германии.

Между тем верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у него нет данных по предполагаемой хакерской атаке на Бундестаг, в которой Германия заподозрила россиянина.

Россия неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, так как доказательств представлено не было. Берлин также признавал отсутствие доказательств.

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