Обвинение предложило не расследовать причины незакрытия неба по делу MH17

Прокуратура Нидерландов предложила суду не расследовать обстоятельства, по которым не было закрыто воздушное пространство над местом крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, заявил прокурор Тейс Бергер.

«Мы не рассматриваем этот вопрос в рамках нашего расследования. Конечно, этот вопрос очень важен для родственников погибших, однако он не является предметом нашего расследования. К данному расследованию закрытие воздушного пространства не имеет отношения», – цитирует РИА «Новости» Бергера.

Он предложил суду отклонить запрос обвиняемого россиянина Олега Пулатова о расследования незакрытия неба над зоной конфликта на Украине

Ранее голландский адвокат Баудевейн ван Эйк заявил, что власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации над Донбассом до крушения рейса MH17.

Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что власти Нидерландов действительно расследуют факты незакрытия Киевом неба над зоной крушения рейса MH17, однако это не судебное расследование.

Директор Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов в мае заявил, что Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием катастрофы малайзийского Boeing, не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта. Источник сообщал, что незакрытие воздушного пространства стало основной причиной трагедии MH17.

8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде заявлялось, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также озвучено, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу.