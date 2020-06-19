Футболисты поблагодарили врачей в ходе первого матча после возобновления РПЛ

Футболисты самарской команды «Крылья Советов» и команды Грозного «Ахмат» поблагодарили врачей за борьбу с коронавирусной инфекцией в ходе первого матча после возобновления Тинькофф – Российской премьер-лиги.

На 20-й минуте встреча на «Самара-Арене» приостановилась, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников, передает ТАСС. Фотографии врачей демонстрировались на табло стадиона.

23-й тур РПЛ посвящен медицинским работникам. Встреча между командами началась с символического первого удара по мячу в исполнении Армена Беняна, главного врача Самарской областной клинической больницы имени Середавина. На первый матч после возобновления «Крылья Советов» пригласили 300 сотрудников самарских больниц, которые находятся на передовой в борьбе с распространением коронавируса.

Матчи чемпионата России проходят со зрителями. Заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности, команды имеют право на пять замен.