Заключенные на Урале зачитали рэп про коронавирус

Осужденные исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле сочинили рэп про коронавирус и записали клип «Стоп COVID-19», сообщили в свердловском главном управлении ФСИН.

«Против вируса восстала вся планета, COVID-19, считай, что тебя нету. Антисептик, маска и перчатки от Финского залива до Камчатки», – читает заключенный, перемежая русский текст словами на английском «Stop, COVID, stop».

Не обошлось в клипе и без любимой тематики осужденных – про родных на воле. «Как только можем, оказываем помощь вам мы: маски шьем для вас, наши братья, жены, мамы. Хотим вам сообщить, что у нас все хорошо: коронвирус до нас не дошел», – поет зек-рэпер.

Как сообщили Ura.ru в ГУ ФСИН по Свердловской области, композицию сочинили и исполнили заключенные Евгений Брусницын (стихи) и Евгений Кудрин (музыка и сопровождение на баяне). В видеоряде использованы не только кадры с ними, но и съемки в колонии: показано, как сотрудники ГУ ФСИН проходят температурный контроль, как обрабатываются дезсредствами помещения колоний и как тюремные врачи осматривают заключенных через решетку.

Ранее студентка юридического факультета Сибирского института управления, жена новосибирского полицейского 19-летняя Арина Миронова написала песню и выпустила клип про арестантскую любовь.