Ходатайство об аресте создателя проекта «Омбудсмен полиции» поступило в суд

В Тверской суд Москвы от следствия поступило ходатайство об аресте создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщили в суде.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Воронцова, обвиняемого по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство группой лиц»)», – сказали ТАСС в суде.

При этом начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин опроверг слухи об отказе конвоиров везти «омбудсмена полиции» в суд.

«Информация действительности не соответствует», – сказал он.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что конвойный полк якобы «устроил саботаж, отказавшись везти Воронцова в суд».

В четверг московские правоохранители задержали Воронцова по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей, угрожая опубликовать его интимное фото. Как заявили в полиции, снимки были опубликованы в Сети – в частности, в паблике Воронцова.

Теперь создателю проекта «Омбудсмен полиции» грозит до семи лет лишения свободы. По словам адвоката Воронцова, его подзащитный не признает себя виновным.

В середине апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в паблике «Омбудсмен полиции».