Титов предложил декриминализировать часть статьи за незаконное предпринимательство

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе президенту Владимиру Путину предложил частично декриминализировать статью за незаконное предпринимательство.

«Предлагается декриминализировать ч. 1 ст. 171 УК РФ в части привлечения к уголовной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, предусмотрев внесение изменений в ст. 14.1 КоАП РФ, устанавливающих ответственность за действия, причинившие крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо сопряженные с извлечением дохода в крупном размере», – говорится в докладе, передает ТАСС.

В документе также отмечается, что диспозицию нормы в части осуществления предпринимательской деятельности без лицензии либо без обязательной аккредитации, если это причинило крупный ущерб, можно дополнить условием административного наказания за аналогичное деяние.

Кроме того, Титов предложил компенсировать бизнесу в регионах затраты на дезинфекцию. «На региональном и местном уровне необходимо ввести механизмы компенсации затрат (части затрат) на закупки средств по дезинфекции (термометров, средств индивидуальной защиты, тест-систем, бактерицидных облучателей и так далее) либо их прямое предоставление региональными или местными властями», – говорится тексте доклада, один из разделов которого посвящен теме последствий пандемии коронавируса для бизнеса.

На эти цели предлагается рассмотреть трансфер из федерального бюджета. Также на региональном уровне предлагается поощрять лучшие практики, которые применяет руководство субъектов России при поэтапном снятии ограничений с бизнеса и возобновлении дальнейшей работы предпринимателей.

Самой востребованной мерой господдержки бизнеса Титов назвал снижение страховых взносов. «Снижение размера страховых взносов до 15% от суммы заработной платы выше МРОТ – воспользовались 21,7%, отсрочка по всем видам налогов (за исключением НДС) на шесть месяцев – воспользовались 16,5%», – следует из представленной в докладе таблицы эффективности федеральных мер поддержки.

Кроме того, 16% малых и средних предприятий воспользовались прямыми субсидиями на зарплаты в размере федерального МРОТ на одного сотрудника, а 7,7% были освобождены от уплаты налогов (кроме НДС) за второй квартал 2020 года.

Титов также отметил, что реализация стратегии несырьевого роста поможет стабилизации экономики России. «Для сохранения потенциала экономики и ее успешного перезапуска требуется проведение активной стимулирующей политики и реализация стратегии несырьевого роста; расширение объема и качества поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть», – отмечается в документе.

По словам Титова, Россия столкнулась с двойным ударом по экономике: помимо последствий пандемии коронавируса и ограничительных мер, негативное влияние оказывает резкое падение цен на нефть и другие ресурсы. «В результате негативных последствий от распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику, падения цен на нефть, а также от отсутствия активной и масштабной стимулирующей политики ожидается, что темпы сокращения ВВП России (-5,5%) окажутся больше, чем среднемировой показатель (-3%)», – отметил бизнес-омбудсмен.

Напомним, депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о принятии неотложных мер по устойчивому развитию экономики и предотвращению последствий распространения коронавируса. Третье чтение состоится 22 мая.

11 мая президент Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, которая подразумевает в том числе возможность прямой субсидии на выплаты зарплат.