Арестован первый участник перестрелки на юге Москвы

Чертановский суд Москвы арестовал первого предполагаемого участника перестрелки, которая в воскресенье произошла на Каширском шоссе на юге Москвы, сообщили в суде.

«Суд постановил избрать в отношении подозреваемого Титенка Германа Валериевича меру пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря суда Натальи Орешниковой.

Он арестован до 24 июля.

По делу о перестрелке в Бирюлево следствие просит арестовать Титенка, Максима Евлампьева и Вадима Русанова. Им пока не предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство, незаконном обороте оружия и хулиганстве.

Накануне сообщалось, что причиной перестрелки на автостоянке возле ЖК «Ясный» на Каширском шоссе в Москве стал бизнес-конфликт между двумя фирмами ритуальных услуг.

В воскресенье на юге Москвы произошла перестрелка, пострадал один человек. Очевидцы сообщают, что стрельба продолжалась не менее 20 минут. Опубликовано видео инцидента.

По горячим следам задержали троих подозреваемых, позднее число задержанных достигло девяти человек. Задержанные, как сообщалось, оказались иногородними.

Было возбуждено уголовное дело.