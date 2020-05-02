Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей

Премьер Британии Борис Джонсон и его супруга Кэрри Саймондс назвали новорожденного сына Уилфред Лори Николас в честь предков и врачей, которые спали премьеру жизнь.

«Спасибо потрясающей команде Национальной службы здравоохранения в больнице University College London за то, что они так заботились о нас. Я не могла бы быть счастливее», – сообщила в соцсетях Саймондс, передает РИА «Новости».

По ее словам имя Уилфред ребенку дали в честь дедушки премьера, имя Лори – в честь ее деда, имя Николас – в честь двух врачей, которые спасли премьеру жизнь в больнице, в которой он лечился от коронавируса.

Напомним, 27 марта премьер Британии сообщил, что заразился коронавирусом, через некоторые время он был госпитализирован. К 8 апреля состояние премьер-министра Соединенного Королевства улучшилось, а 12 апреля его выписали из больницы.