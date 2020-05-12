Турецкий коллега по-русски пожелал Пескову скорейшего выздоровления

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун пожелал пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову скорейшего выздоровления от коронавируса, обратившись к нему на русском языке.

«Мы придаем большое значение координации и сотрудничеству в борьбе с эпидемией COVID-19 с дружественной Россией. Желаю моему другу пресс-секретарю Кремля Пескову скорейшего выздоровления. Мы добьемся успеха вместе!» – написал Алтун по-русски в Twitter.

Песков ранее работал в посольстве России в Турции, и позже выступал в качестве переводчика президента Владимира Путина на его встречах с турецким руководством, передает ТАСС.

Напомним, о заболевании коронавирусом сообщил сам Песков, он вместе с супругой Татьяной Навкой находится в больнице.