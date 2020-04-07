Российские корабли установили несколько рекордов

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота России установил несколько достижений, которые были записаны в Книгу рекордов Вооруженных сил России.

Все достижения были сделаны во время восьмого похода по морям Северного Ледовитого океана, который продолжался с 5 августа по 29 сентября 2019 года. Рекорды связаны с особенностями плавания в высоких широтах, пишет «СеверПост» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Так, 20 сентября БПК «Вице-адмирал Кулаков» впервые в истории применения боевых кораблей самостоятельно форсировал пролив Ли-Смита и пролив Британский канал. Они разделяют острова архипелага Земля Франца-Иосифа.

23 сентября этот же корабль впервые в истории прошел проливом Архангельского между островами Земля Александры и Земля Георга.

22 сентября состав экипажей кораблей Кольской флотилии провел самый северный в истории хоккейный матч, который состоялся на льду одного из озер мыса Мэри Хармсуорт на острове Земля Александры. Матч прошел выше 80-го градуса Северной широты.

Отметим, что именно Северный флот проводит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».