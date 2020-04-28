Неспособного выдержать темп работы самарского министра отправили в отставку

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправил в отставку министра промышленности и торговли региона Михаил Жданова, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Сейчас такое время, которое проверяет людей. Проверяет не только их профессионализм, но и, что называется, волю к победе, командный дух. Не все сегодня выдерживают такой темп, напор», – приводит слова главы региона пресс-служба.

Азаров подчеркнул, что необходимо брать на себя ответственность и принимать оперативные решения.

«Организовывать лично – не прячась за формулярами чиновничьими, а просто брать и обеспечивать область ИВЛ, средствами индивидуальной защиты и т.д. Этот период – очень тяжелый, когда правительство работает 24\7, это период испытаний. Но и люди проявляются по-разному. Не все этот ритм выдерживают», – подчеркнул он.

Жданов занимал эту должность с 2018 года. Временно исполняющим обязанности министра назначен заместитель министра промышленности и торговли Олег Жадаев, добавили в пресс-службе.

Ранее в отставку был отправлен отдохнувший в ОАЭ на фоне пандемии коронавируса глава Кунгура.