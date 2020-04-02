Роспотребнадзор дал рекомендации о запасах продуктов в период пандемии

Роспотребнадзор не рекомендует россиянам делать запасы в период пандемии, так как магазины поддерживают необходимый объем основных продуктов питания, сообщили в надзорном ведомстве.

«Не рекомендуется делать запасы и приобретать продукты впрок. Продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания. В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью», – цитирует ведомство ТАСС.

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В Роспотребнадзоре также дали рекомендации при выборе продуктов в магазине в период пандемии и рассказали об основных правилах при доставке продуктов на дом. Отмечается, что сначала лучше выбирать продукты, хранящиеся при комнатной температуре, а скоропортящиеся товары из морозильных камер брать в последнюю очередь.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, при доставке продуктов на дом следует помыть руки перед тем, как открывать пакеты. «Если вы заказали на дом скоропортящиеся пищевые продукты, их должны привезти в сумке холодильнике или в термопакете. Если это требование при доставке не выполнено, вы можете отказаться от покупки, так как при доставке не была обеспечена необходимая температура хранения продуктов», – отметили в ведомстве.

При оказании некачественной услуги или доставке испорченных продуктов гражданин может оставить на сайте Роспотребнадзора обращение с данными о компании и допущенных нарушениях.

Ранее Минсельхоз заявил об отсутствии дефицита продуктов в России. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что торговые сети создали запас продуктов, предвидя ажиотаж.

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