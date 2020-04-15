Дзюба раскритиковал выступавших на Евро-2016 игроков сборной России

Нападающий сборной России и ФК «Зенит» Артем Дзюба раскритиковал российскую команду за выступление на Евро-2016.

«После турнира Леонид Слуцкий признавался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе. В частности, по-другому выстроить подготовку и не брать во Францию некоторых игроков», – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ», передает «Российская газета».

Он добавил, что «командой нужно быть во всем и везде».

«Сражаться, рубиться друг за друга, засунуть свое «я» в одно место. Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, то ничего не получится. Обычно где тонко, там и рвется. А если выпадает не один, а два-три человека, то это вообще катастрофа», – сказал спортсмен.

По его мнению, в сборной России на Евро-2016 таких игроков было больше.

«На Евро-2016, на мой взгляд, у нас таких было пять - шесть! У них собственное «я» превосходило «мы», – заявил футболист.

Напомним, капитан российской сборной Артем Дзюба стал лучшим футболистом 2019 года по версии Российского футбольного союза.