Трамп поблагодарил Путина и саудовского короля за сделку ОПЕК+

Глава американской администрации Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда за прекрасную сделку по сокращению объемов добычи нефти.

«Большая нефтяная сделка с ОПЕК+ заключена. Это позволит сэкономить сотни тысяч рабочих мест в сфере энергетики в Соединенных Штатах. Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана. Я только что говорил с ними из Овального кабинета. Прекрасная сделка для всех!» – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, в воскресенье вечером состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

Глава минэнерго Саудовской Аравии в свою очередь назвал согласованный объем сокращения добычи нефти странами ОПЕК+.