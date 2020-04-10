Памятный камень в честь советских солдат решили установить в Британии

Власти английского Манчестера одобрили инициативу российских соотечественников в Великобритании, которые предложили установить в городе памятный камень в честь павших советских воинов, сообщил директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов.

Мальгинов сообщил, что «в Великобритании наши соотечественники в городе Манчестер вышли с инициативой по установке памятного камня в честь советских солдат, погибших во Второй мировой войне». Местные власти поддержали инициативу, передает ТАСС.

Он выразил надежду на то, что Санкт-Петербург как город-побратим Манчестера примет участие в сооружении этого памятника.

Мальгинов напомнил, что ранее в рамках подготовки к юбилею Победы соотечественники в Израиле поспособствовали установке памятника «Свеча памяти» в Иерусалиме, посвященного блокадникам Ленинграда.

Тогда к их предложению подключились инициативные группы в самом Израиле, мэр Иерусалима, организации ветеранов страны, а также власти Санкт-Петербурга.

Есть и другие подобные проекты. Так, российские соотечественники в Панаме предложили запечатлеть подвиг советских подводников, совершивших тихоокеанский переход через Панамский канал во время Великой Отечественной войны.

Кроме того, с помощью соотечественников в разных странах мира издаются мемуары ветеранов.

«Уже фактически готова книга с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны Канады. Издаются книги по истории Великой Отечественной войны с помощью наших соотечественников в Белоруссии», – пояснил Мальгинов.

Он выразил надежду, что «выходящий за рубежом журнал «Русская мысль» сделает специальный выпуск, посвященный 75-летию Победы».

Мальгинов отметил также «инициативу нашей активной соотечественницы в Испании Ольги Шуваловой, которая запустила мировой флешмоб, посвященный песням Победы».

«25 апреля будет готов интернет-концерт. Очень большой отклик, очень много соотечественников в это дело включилось», – сказал он, добавив, что инициатив сейчас достаточно много.

«Я думаю, что ситуация способствует сплочению, формированию ощущения, что мы все-таки вместе и едины как народ», – заключил Мальгинов.

Ранее стало известно, что в Риге отменили массовые праздничные мероприятия по случаю Дня Победы.

Между тем Минобороны России сообщило, что подготовка к параду Победы идет по плану, решений об изменении даты и формата не принималось.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также заявлял, что никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится.