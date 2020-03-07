В России зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Все новые заболевшие посещали Италию в последние две недели.

Уточняется, что трое новых заболевших коронавирусом находятся в Липецке, один – в Петербурге, передает РИА «Новости».

У двоих заболевших коронавирусом в Липецке болезнь протекает без выраженных симптомов. Круг лиц, с кем контактировали новые заболевшие коронавирусом, определен, ведется работа для помещения их под медицинское наблюдение, сообщили в оперативном штабе.

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По данным ВОЗ, число заразившихся новым коронавирусом людей в мире превысило 100 тыс. человек.

При этом в России ситуация со вспышкой инфекции находится под контролем. Ранее сообщалось о 10 случаев заражения: двое заболевших являются гражданами Китая, семеро – вернувшиеся из Италии россияне, а также один итальянец. В субботу из больницы выписали выздоровевшего россиянина. Люди, с которыми общались заболевшие, находятся под медицинским наблюдением.

Наиболее опасными странами для посещения на фоне вспышки коронавируса являются Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Япония. Российские власти прекратили, либо сильно ограничили сообщение со этими странами.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как минимизировать риск заболевания коронавирусом.

Добавим, что на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.

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