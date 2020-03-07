В России зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусом

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7 марта, суббота  |  Последнее обновление — 15:53  |  vz.ru
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Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков

Киев незаконно продал российские активы на УкраинеФото: REUTERS/Konstantin Chernichkin
Киев экспроприировал собственность российского ВЭБа на территории Украины. Тем самым проигнорировано решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций украинской «дочки» российского банка. Любопытно, что Киев обосновывает свои действия решением другого международного суда – в Гааге. А в основе судебных споров лежит одно и то же соглашение России и Украины от 1998 года. Как же разрешится эта юридическая коллизия? Подробности...
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Почему Европа проигнорирует призывы прибалтов не ехать в Москву на 9 мая

Пять лет назад на параде в честь 70-летия ПобедыФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Чем ближе к празднованию 75-летия Победы, тем заметнее будут попытки отговорить приглашенных иностранных лидеров от поездки в Москву на 9 мая. Например, министр иностранных дел Литвы агитирует европейских коллег не ехать на парад прямо во время саммита в Хорватии. Впрочем, эти усилия недругов России ни к чему не приведут. Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Министра обороны Украины выбрала женщина

Алексей Таран сначала уволился из украинской армии, а потом возглавил ееФото: Генеральний штаб ЗСУ/youtube
Положение на фронтах в Донбассе, возможно, станет более спокойным – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из характеристики человека, который стал новым министром обороны Украины. Чем интересен этот украинский генерал, какие скандалы с ним связаны и почему его назначение на высокий пост связывают с женщиной? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Российские журналисты стали мишенью

Павел Волков, публицист
Наличие информационной войны – не новость. Но на то она и информационная, чтобы продвигать свои интересы без физического насилия. Но многие страны ведут войну против журналистов. А это уже игра без правил. Подробности...

Около 2024 года в России что-то изменится

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать. И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача. Подробности...

Почему СССР оказался не готов к войне с гитлеровской Германией

Герман Садулаев, писатель, публицист
В этой маленькой странной войне, в иранской проблеме и иранской операции, кажется, может быть найден секрет катастрофы июня 1941 года. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

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              В России зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусом

                 7 марта 2020, 15:05
              Фото: Илья Питалев/РИА Новости
              Текст: Ольга Никитина

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              В России за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Все новые заболевшие посещали Италию в последние две недели.

              Уточняется, что трое новых заболевших коронавирусом находятся в Липецке, один – в Петербурге, передает РИА «Новости».

              У двоих заболевших коронавирусом в Липецке болезнь протекает без выраженных симптомов. Круг лиц, с кем контактировали новые заболевшие коронавирусом, определен, ведется работа для помещения их под медицинское наблюдение, сообщили в оперативном штабе.

              На ваш взгляд

               
              Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?



              Обсуждение: 63 комментария

              По данным ВОЗ, число заразившихся новым коронавирусом людей в мире превысило 100 тыс. человек.

              При этом в России ситуация со вспышкой инфекции находится под контролем. Ранее сообщалось о 10 случаев заражения: двое заболевших являются гражданами Китая, семеро – вернувшиеся из Италии россияне, а также один итальянец. В субботу из больницы выписали выздоровевшего россиянина. Люди, с которыми общались заболевшие, находятся под медицинским наблюдением.

              Наиболее опасными странами для посещения на фоне вспышки коронавируса являются Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Япония. Российские власти прекратили, либо сильно ограничили сообщение со этими странами.

              Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как минимизировать риск заболевания коронавирусом.

              Добавим, что на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.

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