Израиль нанес ракетные удары по Сирии

Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку, сообщило гостелевидение Сирии.

Al-Ikhbariya сообщает, что средства ПВО отражают атаку «вражеских целей в небе над Хомсом».

Позднее телеканал сообщил, что ПВО Сирии отражает «израильское ракетное нападение на юго-западе провинции Кунейтра». Удары по сирийской территории были нанесены с оккупированных Голанских высот и из воздушного пространства Ливана.

Напомним, Израиль нередко устраивает авианалеты на Сирию, иногда используя для них воздушное пространство Ливана.

28 февраля израильские вертолеты атаковали позиции сирийской армии, когда произошло столкновение Сирии и Турции в Идлибе.