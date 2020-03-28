Поиски пилота Су-27 в Черном море продолжились

Военные спасатели продолжают поиски пилота пропавшего над Черным морем самолета Су-27, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Сообщается, что в акватории Черного моря продолжаются «работы по поиску» летчика, передает ТАСС.

К группе кораблей Черноморского флота присоединились суда с современными средства мониторинга морской обстановки. Они могут находить «подводные цели на больших расстояниях». Кроме того, в поисковых работах участвуют самолеты, вертолеты и беспилотники.

Сейчас обследовано примерно 6 тыс. кв. миль надводной и подводной поверхности, а также береговая черта.

Накануне источник в экстренных службах заявил, что «поиски закончены», больше «на поверхности искать не будут», продолжатся только «подводные поиски – уже самолета».