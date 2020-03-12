Путин поручил проконтролировать строительство детсадов и школ в регионах «с нуля»

Президент Владимир Путин поручил министру просвещения Сергею Кравцову контролировать организацию работы по строительству детских садов и школ в регионах, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил об этом в ходе встречи с Кравцовым в четверг, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Когда говорили о стройке, понятно, что это все на уровне регионов и муниципалитетов организуется, но Вы тоже посматривайте за организацией этой работы прямо с нуля, с технического задания», – сказал президент.

Кравцов в свою очередь рассказал главе государства о том, что в данный момент Министерство просвещения контролирует, чтобы от ввода в эксплуатацию школы до лицензирования проходил месяц, и там, «где есть потребность во второй, третьей смене, дети могли уже идти в школу с четвертой четверти, не дожидаясь начала учебного года».

По словам министра, продолжается и строительство детских садов.

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