Обнаружена связь между стоимостью машин и нежеланием водителей пропускать пешеходов

Владельцы дорогих автомобилей чаще нарушают правила дорожного движения и хуже относятся к пешеходам, выяснили ученые из Невадского университета в Лас-Вегасе, опубликовавшие свою статью в Journal of Transport & Health.

Ученые выясняли, как отличается поведение водителя в зависимости от стоимости автомобиля, пола или цвета кожи пешехода. Эксперимент проводили на двух нерегулируемых пешеходных переходах в центре Лас-Вегаса, где проходили белая и чернокожая женщины и мужчины. Дорогу им уступили только 28% водителей. Чаще автомобили пропускали женщин и белых, сообщает РБК.

Кроме того, обнаружена прямая зависимость между стоимостью автомобиля и отношением к пешеходу – с каждой тысячей долларов вероятность, что водитель пропустит человека, переходящего дорогу, уменьшается на 3%.

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