Дочь обвиняемого в педофилии священника заподозрили в похищении человека

Дочь обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних священника Николая Стремского Елена вместо незаконного лишения свободы подозревается теперь в похищении человека, следствие приняло решение переквалифицировать одну из статей, сообщила ее адвокат Татьяна Елисеева.

«Одну статью переквалифицировали с удержания несовершеннолетних детей на похищение человека», – сказала защитница ТАСС.

Елисеева утверждает, что это было сделано специально перед очередным заседанием суда о продлении меры пресечения, чтобы ходатайство о продлении ареста было удовлетворено. Адвокат отмечает, что следователь настаивал на содержании Стремской под стражей до 12 мая, однако суд арестовал Елену до 12 апреля.

Стремская и ее супруг Виктор Щербаков обвиняются в незаконном лишении свободы несовершеннолетних. Их и отца Николая задержали 23 сентября. Как заявляли другие совершеннолетние воспитанники многодетного священника, Елена и Виктор помогали следить за младшими братьями и сестрами. Также они закрывали детей в доме в качестве наказания.

Напомним, на Урале был задержан настоятель Саракташской обители протоиерей Николай Стремский, воспитывающий 70 приемных детей. Священнику предъявили обвинение по трем статьям, в том числе ему вменяется изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Также в отношении Стремского были возбуждены еще два уголовных дела по аналогичным статьям.