«Союз МС-13» с экипажем вернулся на Землю

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6 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 12:48  |  vz.ru
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Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларамФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть. Подробности...
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Две половины США объявили о враждебности друг к другу

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала свою выходку обходительным поведениемФото: Jarrad Henderson/USA TODAY/Reuters
Выступление Трампа в Конгрессе с речью о положении в стране ознаменовалось уникальным скандалом, который многое говорит о ситуации в американской политике. Президент США демонстративно отказался пожать руку спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси, а та опять же демонстративно разорвала бумаги с речью главы государства. Какой сигнал послал Трамп своим соперникам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Что общего между глобальным потеплением и китайским коронавирусом

Сергей Мардан, публицист
Во-первых, человек – существо не просто стадное, а теряющее остатки рассудка в этом стаде. Во-вторых, государства, которые не относятся серьезно к этому феномену социального психоза – просто не выживают. Подробности...

России давно пора навести порядок на своем «заднем дворе»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Госсекретарь США Майк Помпео вихрем промчался по постсоветскому пространству. За три дня он посетил четыре бывшие республики СССР. Лицо главного заокеанского дипломата выражало неподдельную радость. Чему же он радовался? Подробности...
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Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лет через пять мы получим «потерянное поколение» – людей, которые, ожидая денег от Instagram, не получали никакой специальности и которые разочаровались в себе, потому что у них не получилось разбогатеть через блог. Подробности...
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      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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              «Союз МС-13» с экипажем вернулся на Землю

              6 февраля 2020, 12:13

              Текст: Алина Назарова

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              Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13» приземлился в 150 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. В нем на Землю вернулись россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано.

              «Посадка штатно. Спускаемый аппарат благополучно вернулся на Землю. На борту порядок, самочувствие экипажа удовлетворительное», – написал в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

              В 5.35 мск экипаж попрощался с остающимися на станции российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американскими астронавтами Эндрю Морганом и Джессикой Меир и закрыл люки. Расстыковка корабля и станции произошла в 8.50 мск, передает РИА «Новости».

              Ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий в Казахстане для встречи «Союза МС-13» будет привлечен вездеход. Экипаж попросил спасателей Центрального военного округа привезти к месту посадки казахстанские яблоки.

              «Союз МС-13» прибыл на станцию 21 июля 2019 года со Скворцовым, Пармитано и Морганом. Кук прилетела раньше – 15 марта 2019 года с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом. Хейг с Овчининым вернулись 3 октября. Кук, задержавшаяся на станции на три месяца (в сумме она пробыла на орбите 328 суток), стала рекордсменкой среди женщин-астронавтов США

              Следующий полет к МКС запланирован на 9 апреля. На «Союзе МС-16» – первом пилотируемом корабле, запущенном на новой версии ракеты «Союз-2.1а» – к МКС отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, американский астронавт Кристофер Кэссиди.


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