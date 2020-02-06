«Союз МС-13» с экипажем вернулся на Землю

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13» приземлился в 150 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. В нем на Землю вернулись россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано.

«Посадка штатно. Спускаемый аппарат благополучно вернулся на Землю. На борту порядок, самочувствие экипажа удовлетворительное», – написал в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В 5.35 мск экипаж попрощался с остающимися на станции российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американскими астронавтами Эндрю Морганом и Джессикой Меир и закрыл люки. Расстыковка корабля и станции произошла в 8.50 мск, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий в Казахстане для встречи «Союза МС-13» будет привлечен вездеход. Экипаж попросил спасателей Центрального военного округа привезти к месту посадки казахстанские яблоки.

«Союз МС-13» прибыл на станцию 21 июля 2019 года со Скворцовым, Пармитано и Морганом. Кук прилетела раньше – 15 марта 2019 года с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом. Хейг с Овчининым вернулись 3 октября. Кук, задержавшаяся на станции на три месяца (в сумме она пробыла на орбите 328 суток), стала рекордсменкой среди женщин-астронавтов США

Следующий полет к МКС запланирован на 9 апреля. На «Союзе МС-16» – первом пилотируемом корабле, запущенном на новой версии ракеты «Союз-2.1а» – к МКС отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, американский астронавт Кристофер Кэссиди.