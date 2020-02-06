«Союз МС-13» начал возвращение на Землю

Корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю.

«Есть выполнение режима расстыковки», – сообщил комментатор в Центре управления полетами (ЦУП), передает РИА «Новости».

Двигательная установка «Союза» заработает на торможение в 11.18 мск. Посадка ожидается в 12.13 мск в Казахстане.

Отмечается, что ждать следующего корабля с экипажем на МКС остаются россиянин Олег Скрипочка и американцы Джессика Меир и Эндрю Морган.

«Союз МС-13» прибыл на станцию в июле 2019 года со Скворцовым, Пармитано и Морганом. Кук прилетела раньше – в марте 2019 года, в сумме она пробыла на орбите 328 суток и стала рекордсменкой среди женщин-астронавтов США.

Следующий полет к МКС запланирован на 9 апреля. На «Союзе МС-16» – первом пилотируемом кораблем, запущенном на новой версии ракеты «Союз-2.1а» – к МКС отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий в Казахстане для встречи спускаемого аппарата «Союз МС-13» будет привлечен вездеход.

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