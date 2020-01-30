Космонавтов с МКС решили встречать на вездеходе

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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Путин восстановит единство российской власти

С жителем Омска беседуют представители всех трех уровней власти – федеральной (Владимир Путин), местного самоуправления (мэр города Оксана Фадина) и региональной (губернатор Александр Бурков)Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменения в организации работы местного самоуправления являются важнейшей составляющей предложенных Владимиром Путиным поправок к Основному закону – и тем, что касается абсолютно всех и каждого, потому что затронут самый близкий к людям уровень власти. Подробности...
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Как Россия забрала у Швеции исконно русские города

Пограничный Ивангород много раз переходил из рук в рукиФото: общественное достояние
430 лет назад, 30 января (7 февраля по новому стилю) 1590 года, русский отряд разбил шведское войско под Ивангородом. Это событие можно считать знаковым для борьбы российского государства за балтийское приграничье – которое продолжается и сегодня. А героем этих событий стал один из самых выдающихся и забытых полководцев России. Подробности...
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План Трампа усилит позиции Москвы в исламском мире

На прошлой неделе Владимир Путин посетил Палестину – с президентом Махмудом АббасомФото: Михаил Метцель/ТАСС
Дональда Трампа, наверное, не зря подозревают в работе на Владимира Путина. Обнародованный им план палестино-израильского урегулирования, три года анонсировавшийся как «сделка века», будет иметь только один долгосрочный эффект – это усиление позиций России на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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«Скучаю по временам, когда нас бомбили»

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
В те годы, когда Донецк обстреливали, в городе рос и поднимался до самого неба дух сопротивления, дух жертвенности – казалось, надо принести себя в жертву ради того, чтобы стать Россией и там по праву называть себя русскими. Подробности...
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Отцов поставили на одну ступеньку с хомячками

Елена Кондратьева, журналист
Может ли мужчина быть полноценным родителем? Российское законодательство считает, что да. В статье 61 Семейного кодекса так и прописано – родители равны в своих правах и обязанностях. На деле же мужчины полностью дискриминированы по этой части. Подробности...
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Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если сейчас чувашский губер слетит со своего места – это будет первый случай, когда гражданское, в полном смысле этого слова, общество сказало: «хватит». Подробности...
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              Космонавтов с МКС решили встречать на вездеходе

              30 января 2020, 13:10

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              В связи со сложными погодными условиями в Казахстане для встречи спускаемого аппарата «Союз МС-13» будет привлечен вездеход для экстремальной работы КРЕЧЕТ Z 310-91, сообщили в компании «ТехноИмпульс».

              «В настоящее время на месте предполагаемой посадки «Союз МС-13» в Казахстане сложная погодная ситуация, в районе основного и запасного районов посадки спускаемого аппарата высокий снежный покров, для таких условий нужны высокопроходимые машины, которые способны проехать в тяжелых условиях местности к месту посадки. Поэтому в состав оперативно-технической группы поисково-спасательной службы будет включен наш вездеход для экстремальной работы КРЕЧЕТ Z 310-9», – передает РИА «Новости» слова представителя компании.

              Уточняется, что вездеход специально доработан и подготовлен для выполнения спасательных задач, на машину установлена специальная техника связи и другая аппаратура, которая позволяет длительное работать в автономном режиме.

              На предприятии добавили, что машины для встречи космонавтов выделяются в инициативном порядке.

              «Нам покрывают расходы на топливо и колеса, в Казахстан машина добирается своим ходом», – заявил представитель «ТехноИмпульса».

              В Казахстане 6 февраля должен совершить посадку «Союз МС-13» с возвращающимися с МКС россиянином Александром Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американкой Кристиной Кук.

              Напомним, 9 декабря российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками космонавтам причалил к МКС. В Роскосмосе сообщили, что корабль доставил на МКС 2480 килограммов грузов, в том числе 1360 кг сухих грузов, 50 кг воздуха и кислорода, 650 кг топлива и 420 кг питьевой воды.

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