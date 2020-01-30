Космонавтов с МКС решили встречать на вездеходе

В связи со сложными погодными условиями в Казахстане для встречи спускаемого аппарата «Союз МС-13» будет привлечен вездеход для экстремальной работы КРЕЧЕТ Z 310-91, сообщили в компании «ТехноИмпульс».

«В настоящее время на месте предполагаемой посадки «Союз МС-13» в Казахстане сложная погодная ситуация, в районе основного и запасного районов посадки спускаемого аппарата высокий снежный покров, для таких условий нужны высокопроходимые машины, которые способны проехать в тяжелых условиях местности к месту посадки. Поэтому в состав оперативно-технической группы поисково-спасательной службы будет включен наш вездеход для экстремальной работы КРЕЧЕТ Z 310-9», – передает РИА «Новости» слова представителя компании.

Уточняется, что вездеход специально доработан и подготовлен для выполнения спасательных задач, на машину установлена специальная техника связи и другая аппаратура, которая позволяет длительное работать в автономном режиме.

На предприятии добавили, что машины для встречи космонавтов выделяются в инициативном порядке.

«Нам покрывают расходы на топливо и колеса, в Казахстан машина добирается своим ходом», – заявил представитель «ТехноИмпульса».

В Казахстане 6 февраля должен совершить посадку «Союз МС-13» с возвращающимися с МКС россиянином Александром Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американкой Кристиной Кук.

Напомним, 9 декабря российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками космонавтам причалил к МКС. В Роскосмосе сообщили, что корабль доставил на МКС 2480 килограммов грузов, в том числе 1360 кг сухих грузов, 50 кг воздуха и кислорода, 650 кг топлива и 420 кг питьевой воды.

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