ФИФА не подтвердила информацию об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) находится на связи с ВАДА и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в чемпионате мира 2022 года в Катаре по сравнению с той, что была в декабре, сообщили в пресс-службе организации.

Во вторник арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что ВАДА проинформировало Россию о невозможности участия в чемпионате мира по футболу 2022 года.

«У нас нет никакого обновления информации после нашего заявления в декабре, в котором мы указали, что ФИФА находится на связи с ВАДА и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF), чтобы прояснить суть решения исполнительного комитета ВАДА в отношении футбола», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ФИФА в ответ на вопрос, действительно ли сборная России не сможет принять участие в ЧМ-2022.

В РФС ранее заявили, что Российский футбольный союз не получал уведомлений от ВАДА о статусе сборной России на чемпионате мира 2022 года.

В декабре исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

Глава комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тейлор заявлял, что если россияне пройдут отборочный этап, команда, представляющая Россию, не может участвовать, но они могут подать заявку на нейтральной основе, а не как представители России, и тогда уже будет выработано решение, как они смогут участвовать. Но условие – без российского флага, без представителей России.