Опубликовано видео работы российской авиации в Идлибе

В Сети появилось видео, на котором запечатлены воздушные удары в ряде районов сирийской провинции Идлиб, нанесенные российскими самолетами.

Видео опубликовано на YouTube-канале Halab Today TV. Утверждается, что на кадрах видны удары в ряде районов на юго-востоке Идлиба.

Предположительно, удары нанесены самолетами Су-24М и Су-34.

Ранее российские ВКС обвиняли в ударах по гражданским целям, однако Россия опровергала эти данные.