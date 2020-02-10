Петербургский чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире

Глава муниципального округа «Введенский» в Петербурге Олег Калядин сложил полномочия по собственному желанию, сообщили в муниципалитете.

«Олег Калядин сложил полномочия главы МО Введенский по собственному желанию. Новым главой избран Асанов Алексей Семенович», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним в субботу сообщалось, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.

Местные СМИ сообщили, что квартира принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину, однако сам чиновник сообщил, что сдает эту квартиру, поэтому о правонарушении он не знал.