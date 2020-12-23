Суд Швеции отклонил жалобу Газпрома на цену газа для Польши

Шведский суд отклонил жалобу Газпрома на решение арбитража о цене газа, поставляемого в Польшу, сообщил польский нефтегазовый концерн PGNIG.

«Апелляционный суд в Стокгольме отклонил жалобу Газпрома на частичное решение арбитража по вопросу цены газа по Ямальскому контракту», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Ранее Газпром предложил Польше пересмотреть цену на газ в сторону увеличения.

2 ноября польская компания PGNiG воспользовалась предусмотренным в договоре правом и подала заявку на изменение цены российского газа, предложив Газпрому снизить стоимость поставляемого в Польшу топлива. В соответствии с положениями Ямальского контракта каждая из сторон может требовать пересмотра ценовых условий поставок один раз в три года, если сочтет, что они не соответствуют рыночной ситуации.

Долгосрочный контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года.

Напомним также, в июне «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил польской компании PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года.

В апреле польский энергетический концерн PGNiG заявлял, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по Ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Газпрому нужен польский транзит.