Кадыров назвал западные санкции «очень высокой оценкой» для патриотов России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спокойно относится к санкциям Запада, отметив, что их удостаиваются настоящие патриоты России.

«Что касается санкций западных стран, Владимир Владимирович (Путин, президент России – прим. ВЗГЛЯД) абсолютно прав: я отношусь к этому спокойно. Было бы тревожно, если бы я не оказался в так называемых ограничительных списках. Ведь санкций США и Европы удостаиваются настоящие патриоты России. И это очень высокая оценка», – написал Кадыров в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Глава Чечни поблагодарил президента России за высокую оценку. «Я не устаю повторять, что являюсь пехотинцем Владимира Путина. И для меня большая честь служить нашему Отечеству в команде великого государственного и политического деятеля», – написал Кадыров.

«Нам очень приятно, что национальной лидер России отметил высокие темпы развития Чеченской Республики, несмотря на тяжелые раны обозримого прошлого. Могу с уверенностью сказать, что наши достижения были бы невозможны без решительной поддержки президента и всего федерального центра», – отметил Кадыров.

Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал санкции против главы Чечни, отметив, что Кадыров «защищает интересы не только Чечни и чеченского народа, но и всей страны, поэтому он – одна из целей наших так называемых оппонентов из-за рубежа».

Напомним, 10 декабря Соединенные Штаты ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Под ограничения попали в том числе ФК «Ахмат», организация «Абсолютный Чемпионат Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», клуб смешанных единоборств «Ахмат» и компания «Чеченские минеральные воды». Комментируя ситуацию, Кадыров отметил, что «ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», так как «Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми».

Кроме того, 20 июля Кадырова включили в черный список Госдепа США. Через несколько дней президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора.

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