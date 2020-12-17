Путин объяснил, почему Запад вводит санкции против Кадырова

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции оценил санкции, введенные против организаций, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, и отношения России с арабским миром.

«Практически ежегодно мы сталкиваемся с абсурдными выпадами со стороны Соединенных Штатов в адрес Рамзана Кадырова и его окружения. Также глава региона несколько раз попадал под санкции, как и его дети и супруга. И вот недавно [под санкции попали] ряд чеченских чиновников, спортивные организации и благотворительный Фонд имени нашего первого президента [Ахмада Кадырова]. Владимир Владимирович, как вы считаете, какую цель преследует Запад и для чего они придумывают эти санкции в адрес команды Рамзана Кадырова?», – спросила Путина Мадина Мусаева с ГТРК «Вайнах».

«Разве только в адрес Кадырова придумывают всякие санкции и истории? По-моему, в отношении России в целом придумывают. А Рамзан Ахматович – он защищает интересы не только Чечни и чеченского народа, но и всей страны. Поэтому он – одна из целей наших так называемых оппонентов из-за рубежа. Здесь нет ничего особенного, ничего необычного. Я знаю, что Рамзан Ахматович относится к этому философски. У меня некоторые близкие связи, друзья, соратники даже обижаются на наших партнеров, если против них нет никаких санкций. Говорят: «Как же так, это унизительно, заставляет задуматься. Что же мы такое сделали, что против нас специально не вводят санкции, чтобы показать, что мы имеем какие-то особые отношения с нашими какими-то партнерами», – ответил президент.

По его словам, в санкциях США в отношении Кадырова нет ничего страшного, Россия – самодостаточная страна, а Чечня тоже развивается, несмотря на «тяжелые раны середины 90-х годов».

«Я знаю Рамзана Ахматовича, знаю хорошо. Вся его жизнь посвящена Чечне, чеченскому народу и России. Поэтому я желаю и ему и всем вам всего самого доброго. Уверен, что вся Чечня будет выглядеть так, как сегодня выглядит Грозный», – добавил он.

Также Мусаева спросила, какую, по мнению Путина, роль играет Кадыров в сближении России со сближением с арабским миром.

«Такую же, как и все другие руководители регионов Российской Федерации. Внешней политикой руководит Министерство иностранных дел, но регионы вносят очень заметный существенный вклад в усилия МИДа страны. А что касается арабского мира, исламского мира, то у нас традиционные отношения с этими организациями и странами. Россия же является наблюдателем в некоторых авторитетных исламских организаций. А отношения с арабским миром традиционны и для России в целом и для Советского Союза, и для сегодняшней Российской Федерации», – указал Путин.

По его словам, на сегодня эти отношения имеют тенденцию к расширению. «Российский фонд прямых инвестиций сотрудничает практически со всеми суверенными инвестиционными фондами мировыми. С некоторыми арабскими инвестфондами сложились вообще уникальные отношения. Они настолько доверяют РФПИ, что приняли решение автоматически софинансировать все проекты, в которые входит российский фонд. Это говорит об уровне доверия», – отметил глава государства.

Ранее США ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Под ограничения попали в том числе ФК «Ахмат», организация «Абсолютный Чемпионат Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», клуб смешанных единоборств «Ахмат» и компания «Чеченские минеральные воды». Также в четверг Британия ввела санкции против трех российских политиков из Чечни за якобы имевшие место нарушения прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в регионе. Кадыров заявил, что санкции абсурдны и не влияют на развитие региона.