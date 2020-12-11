Генпрокуратура начала проверку из-за подорожания продуктов

Генеральная прокуратура поручила проверить обоснованность роста цен на продукты в российских регионах, сообщает пресс-служба ведомства.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации в условиях распространения коронавирусной инфекции в целях защиты прав граждан проводится работа по противодействию нарушениям законодательства при формировании цен на продовольственные товары. В настоящее время отмечен необоснованный рост цен на базовые продукты питания. В частности, сахар подорожал на 71,5 %, масло подсолнечное – на 23,8 %, мука – на 12,9 %, хлеб – на 6,3 %», – указывается в сообщении на сайте ведомства.

В связи с этим прокурорам субъектов России «поручено во взаимодействии с антимонопольными органами активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости».

В Генпрокуратуре добавили, что при выявлении нарушений «будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жесткое пресечение картельных сговоров».

В четверг премьер Михаил Мишустин заявил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты. Он поручил правительству подготовить к утру понедельника все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания.

В среду президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.