Cadillac сбил молодую пару на пешеходном переходе в Подмосковье

Мужчина на автомобиле Cadillac насмерть сбил молодую пару на пешеходном переходе в Наро-Фоминске на юго-западе Подмосковья, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«6 ноября в 22.15 в Наро-Фоминске на улице Найдова-Железова водитель, управляя автомобилем Cadillac, совершил наезд на молодую пару, переходившую проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода», – передает РИА «Новости» ее слова.

Волк добавила, что 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка погибли на месте.

«После ДТП водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать другие участники дорожного движения», – сообщила представитель МВД.

Также она сообщила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более человек и сопряженное с состоянием опьянения или оставлением места ДТП, максимальная санкция – 15 лет лишения свободы).

В начале ноября в Краснодарском крае 27-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь по своей полосе в туманную погоду и заметив впереди стоящие автомобили ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099, во избежание столкновения выехал на встречную полосу, где совершил наезд на восьмерых человек, пятеро погибли.