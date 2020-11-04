Дерипаска назвал неожиданного победителя выборов в США

Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что действующий президент США Дональд Трамп не победит на выборах, и присудил символическую победу Китаю.

Дерипаска написал в Telegram, что «Трампу уходить не хочется, но придется».

«И в этом сила демократии, даже если она сильно потрепана уханьским вирусом. Победу нужно отдать Китаю, который не побоялся рискнуть. Похоже, мир еще много раз будет шокирован нестандартными решениями председателя Си», – добавил он.

На ваш взгляд Кто победит на выборах президента США? Байден

Трамп



Напомним, выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в США начались новые беспорядки.

К 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.

Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.