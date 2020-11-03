Подозреваемый в убийстве владельца «Мясной империи» арестован

Суд арестовал подозреваемого в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, расстрелянного в своем доме в подмосковной Истре, рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«[Подозреваемый] арестован до 2 января 2021 года», – передает слова Врадий ТАСС.

Рассмотрение ходатайства об аресте прошло в закрытом от прессы формате с связи карантинными ограничениями, уточняется в сообщении. Адвокат подозреваемого Александра Мавриди просила для своего подзащитного более мягкую меру пресечения, прокурор поддержал ходатайство следствия.

Напомним, Маругов был застрелен из арбалета 2 ноября. По данным следствия, несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме. Женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы, но к моменту приезда сотрудников Маругов был уже мертв.

Ранее стало известно, что экс-жена Маругова оказалась знакома с Мавриди.