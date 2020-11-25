Таксист избил женщину в центре Москвы Мужчина устроил расправу над семьей на Кубани Вертолет задел световую опору в аэропорту Волгограда 25 ноября 2020, 14:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Волгограда, задев световую опору, никто не пострадал, сообщили источник в силовых структурах региона. «При посадке в аэропорту Ми-8 задел световую опору, пострадавших нет», – сообщил источник ТАСС. Напомним, в ноябре 2019 года Ми-8 совершил жесткую посадку в районе Чагдинского нефтегазового месторождения в Якутии, никто не пострадал.

