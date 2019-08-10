Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе Чагдинского месторождения

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе Чагдинского нефтегазового месторождения в Якутии, сообщил источник в экстренных службах региона.

Источник сообщил, что «происшествие было в районе Чагдинского месторождения», передает ТАСС.

«Вертолет совершал взлет и хвостом задел землю, после чего тут же сел. Пострадавших нет», – добавил он.

Информацию подтвердили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Ленского района республики.

Чагдинское нефтегазовое месторождение расположено в Ленском районе и является одним из крупнейших на востоке России. Оно является ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири».

Ранее сообщалось о жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке.