Петербуржцы устроили стрельбу после ссоры в родительском чате

В Петербурге мужчины устроили драку со стрельбой из-за ссоры в родительском чате. Шестеро человек были доставлены в отдел полиции, на них завели административные дела о мелком хулиганстве.

Инцидент произошел вечером 21 ноября на проспекте Тореза, пишет «Фонтанка».

Уточняется, что во время общения в чате между мужчинами возник конфликт, в ходе которого родители школьников договорились о встрече. Во время драки некоторые из мужчин начали стрелять в воздух. Позже, уже в отделе полиции, претензии другу к другу у участников драки были исчерпаны.

Напомним, в октябре в одном из банков Волгограда отцу-одиночке Роману Гребенюку пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате. Мужчина умер в реанимации. Подозреваемого в избиении Арсена Мелконяна, арестовали до 24 декабря.

В ноябре СМИ публиковали фрагмент переписки, где Гребенюк пишет, что «вопрос надо решать, а не сопли жевать», на что сестра нападавшего ему отвечает, что он сам «сопли жрет». К концу разговора присоединился супруг, который в аудиосообщении говорит отцу-одиночке, что найдет его, где бы он ни был, и рекомендует заранее взять больничный.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил это дело на контроль центрального аппарата ведомства.