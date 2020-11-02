Песков отказался говорить о споре Кадырова и Жириновского

Кремль не считает необходимым продолжать дискуссию вокруг спора главы Чечни Рамзана Кадырова и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского из-за Франции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нами было сказано все, что нужно по этому вопросу. Не считаем необходимым далее продолжать эту дискуссию», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в воскресенье лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивился реакцией главы Чечни Рамзана Кадырова, который потребовал от него извинений.

Поводом для возмущения главы Чечни стало заявление Жириновского в эфире «Эха Москвы» о том, что главы российских регионов не должны высказываться по международным вопросам. Так лидер ЛДПР прокомментировал заявления Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона о «просвещенном исламе» и карикатурах на пророка Мухаммеда.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на учителя террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».