Стало известно вооружение отправленных в Карабах российских миротворцев

В миротворческой операции в Нагорном Карабахе, о которой договорились лидеры России, Азербайджана и Армении, задействована единственная в российской армии бригада миротворцев, созданная на базе Ульяновской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск. Численность бригады – 2 тыс. военнослужащих, сообщают СМИ.

Бригада комплектуется только военнослужащими контрактной службы. При боевой подготовке главное внимание уделяется обучению военнослужащих действиям в составе коллективных миротворческих сил. Каждый военнослужащий бригады обязан владеть английским языком, передает «Московский комсомолец».

На вооружении Ульяновской бригады самое современное вооружение и экипировка. Несколько лет назад бригада получила комплекты боевого снаряжения 6Б52 «Ратник».

С 2017 года бригада перевооружается на боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка».

Боевая машина десанта БМД-4М вооружена боевым модулем «Бахча-У» со 100-мм пушкой, пусковой установкой 2А70 и 30-мм автоматической пушкой 2А72. Также на машину установлен пулемет ПКТ-М.

Многоцелевой бронетранспортер БТР-МДМ предназначен для перевозки десанта, боеприпасов, запасных частей, ГСМ. БТР вооружен выносной автономной пулеметной установкой, курсовой пулеметной установкой с дальностью стрельбы до 2 тыс. метров.

Для защиты личного состава и боевой техники от поражения радиоуправляемыми минно-взрывными устройствами в бригаду поступил многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-531Б «Инфауна». Он защищает личный состав, подавляет линии радиосвязи противника в ультракоротковолновом частотном диапазоне и маскирует наиболее важные объекты аэрозольной завесой.

На вооружении бригады стоят многофункциональные беспилотные комплексы «Орлан-10». Они обеспечивают ведение воздушной разведки в режиме реального времени на максимальные дальности – до 120 километров.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.