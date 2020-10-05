Названы города России с самыми высокими зарплатами

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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Ракетное устрашение Карабаха обнажило слабость Баку

Карабахский город Мартуни под постоянной угрозой обстрелов со стороны Азербайджана Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/dpa/Reuters
В воскресенье Азербайджан и Нагорно-Карабахская республика обменялись ракетными ударами по крупным населенным пунктам. Взрывы гремели в столице НКР Степанакерте и во втором по величине городе Азербайджана Гяндже. Среди мирного населения есть убитые и раненые. Стороны обвиняют друг друга в расширении зоны боевых действий. По мнению экспертов, конфликт в Карабахе все больше перерастает в полноценную войну, остановить которую могут лишь российские миротворцы. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Ирину Славину сжег психоз

Дмитрий Ольшанский, публицист
Наша intelligentsia сейчас рассказывает о том, что несчастная больная женщина, которая убила себя в Нижнем Новгороде – это героиня борьбы с режимом, сочиняет про нее торжественные слова и пытается доказать, что эта ужасная история – это политика, подвиг, а вовсе не психиатрия. Подробности...
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Абстрактное искусство как спецпроект ЦРУ

Владимир Можегов, публицист
Нравится им это или нет, знают они или не знают, было очень мало писателей, поэтов, художников, историков, ученых, или критиков в послевоенной Европе, чьи имена не были каким-то образом связаны с этим тайным предприятием. Подробности...
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Журналист обязан быть циничной сволочью

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В этом безумном мире, где у каждого есть позиция и каждый имеет свое мнение по любой проблеме, мы обязаны оставаться нормальными и не иметь никакой позиции и никакого мнения. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Названы города России с самыми высокими зарплатами

    5 октября 2020, 04:30

    Текст: Антон Никитин

    Эксперты составили рейтинг городов России по уровню зарплат, рассчитав соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах на основе муниципальной статистики Росстата за январь-июнь 2020 года по крупным и средним предприятиям к стоимости стандартного потребительского набора для одного человека.

    Заработная плата – ключевой показатель рынка труда и основной источник дохода для большинства жителей России. При этом уровень зарплат сильно отличается как от отрасли к отрасли, так и в региональном разрезе. Дифференциация в субъектах федерации зачастую определяется разным экономическим укладом в регионах, а также уровнем цен на товары и услуги. Крупные города, являющиеся центрами притяжения рабочей силы, так же имеют существенные различия в уровне оплаты труда и соотношения зарплаты к стоимости товаров.

    Согласно результатам исследования РИА «Новости», зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тыс. рублей в месяц, больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, меньше всего – на Северном Кавказе, при этом самая высокая зарплата – у москвичей, меньше всех получают жители города Шахты.

    В первом полугодии 2020 года самая высокая зарплата оказалась в Москве. Средняя чистая зарплата (зарплата по крупным и средним организациям) в столице в январе-июне 2020 года составила 103,1 тыс. рублей, что эквивалентно четырем стандартным наборам товаров и услуг.

    Вторым в рейтинге, как по заработанной плате, так и по возможности приобрести стандартный набор товаров и услуг стал Южно-Сахалинск, в котором средняя месячная зарплата составляет 97,4 тыс. рублей (3,81 стандартного набора товаров и услуг). На третьей строчке расположился еще один северный город – Салехард (94,9 тыс. рублей или 3,62 стандартного набора товаров и услуг).

    На четвертом и пятом местах находятся Сургут и Ханты-Мансийск. В Сургуте средняя заработная плата в январе-июне 2020 года составила 77 тыс. рублей (3,24 стандартного набора товаров и услуг), а Ханты-Мансийске – 75,4 тыс. рублей (3,18 фиксированного набора товаров и услуг). По средней заработной плате Сургут и Ханты-Мансийск занимают шестое и седьмое места соответственно.

    Таким образом, четыре из пяти российских городов с высокими зарплатами находятся в северных регионах, где в сложных климатических условиях сосредоточена основная добыча углеводородов. Прибыльная добыча нефти и газа позволяет компаниям платить своим сотрудникам более высокие зарплаты, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность этих населенных пунктов от «цивилизации».

    Города южных регионов как «противовес» лидеров с Севера расположились в нижней части рейтинга. Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг оказалось в городе Шахты (Ростовская область) – 1,43, где средняя зарплата составляет 28,5 тыс. рублей.

    Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватает чуть более чем на один стандартный набор товаров и услуг. Также невысокая покупательная способность средних зарплат отмечается в Махачкале (1,53), Элисте (1,65) и Иваново (1,65).

    Согласно результатам исследования, пять городов из последних десяти населенных пунктов в рейтинге – столицы Северо-Кавказских республик. Невысокие показатели во многом объясняются слабостью экономик регионов, а также низким уровнем официальных зарплат.

    Согласно результатам исследования, в большей части городов-миллионников отношение зарплат к стандартному набору товаров и услуг и зарплат выше, чем в среднем по стране. В частности, среди 15 крупнейших населенных пунктов России у десяти отношение выше среднего значения по стране. При этом Москва, как это уже указывалось выше, занимает первую позицию в рейтинге, а самый «бедный» город-миллионник – Волгоград – расположился на 57 месте.

    Санкт-Петербург, как и Москва, – зажиточный город-миллионник. Во второй столице России соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора составляет 2,92, что соответствует восьмому месту в рейтинге. Таким образом, с поправкой на цены зарплаты в северной столице в 1,4 раза меньше, чем в Москве.

    Кроме двух столичных городов, которые достаточно заметно отрываются от остальных миллионников, также хорошие результаты среди крупнейших мегаполисов: у Красноярска (2,55), у Екатеринбурга (2,47), у Уфы (2,42) и у Казани (2,37). Среди отстающих крупнейших населенных пунктов: Самара и Волгоград с соотношением 2,12 и 2,02 соответственно.

    Эксперты обращают внимание на то, что не все города-миллионники располагаются на высоких местах за счет высоких зарплат, часть из них могут похвастаться относительно низкими ценами.

    В Волгограде соотношение зарплаты и стоимости стандартного набора находится на уровне 2,02, что соответствует 57 месту. При этом по уровню номинальной средней зарплаты этот город занимает лишь 71 место, а по стоимости стандартного набора товаров – 91-е. Схожая ситуация еще у двух крупных городов: у Омска и у Челябинска, которые расположились 41 и 35 местах по соотношению зарплат и стандартного набора, и занимают 55 и 50 места по заработной плате. При этом по стоимости стандартного набора товаров и услуг Омск находится на 85 месте, а Челябинск занимает 82 позицию.

    Городом с самой низкой стоимостью стандартного набора товаров и услуг из всех проанализированных населенных пунктов в рейтинге оказался Саранск, а с самой высокой – Петропавловск-Камчатский.

    В рейтинг включены 100 крупных городов России (столицы субъектов федерации и другие крупнейшие города по численности населения), в которых на начало 2020 года проживали более 65 млн человек.

    Методика исследования основывается на детальном анализе муниципальной статистики. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за январь-июнь 2020 года по крупным и средним предприятиям.

    Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 109 товаров и услуг. Среди них: продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

    Средние цены по городам взяты из базы федеральной службы государственной статистики. Объем потребления определен, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).

    Результаты исследования свидетельствуют о существенной неравномерности уровня зарплат в разных населенных пунктах страны, даже с учетом более высоких цен в городах с высокими зарплатами. Значение соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных населенных пунктах изменяется в широком диапазоне от 1,43 до 4, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается почти в три раза. При этом медианное значение соотношения среди исследуемых городов составляет чуть более 2, то есть в среднем работники в крупном российском городе зарабатывают ежемесячно сумму примерно в два раза перекрывающую стандартные средние потребительские расходы.

    Ранее были названы шесть отраслей с самыми высокими в России зарплатами.


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