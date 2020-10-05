Названы города России с самыми высокими зарплатами

Эксперты составили рейтинг городов России по уровню зарплат, рассчитав соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах на основе муниципальной статистики Росстата за январь-июнь 2020 года по крупным и средним предприятиям к стоимости стандартного потребительского набора для одного человека.

Заработная плата – ключевой показатель рынка труда и основной источник дохода для большинства жителей России. При этом уровень зарплат сильно отличается как от отрасли к отрасли, так и в региональном разрезе. Дифференциация в субъектах федерации зачастую определяется разным экономическим укладом в регионах, а также уровнем цен на товары и услуги. Крупные города, являющиеся центрами притяжения рабочей силы, так же имеют существенные различия в уровне оплаты труда и соотношения зарплаты к стоимости товаров.

Согласно результатам исследования РИА «Новости», зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тыс. рублей в месяц, больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, меньше всего – на Северном Кавказе, при этом самая высокая зарплата – у москвичей, меньше всех получают жители города Шахты.

В первом полугодии 2020 года самая высокая зарплата оказалась в Москве. Средняя чистая зарплата (зарплата по крупным и средним организациям) в столице в январе-июне 2020 года составила 103,1 тыс. рублей, что эквивалентно четырем стандартным наборам товаров и услуг.

Вторым в рейтинге, как по заработанной плате, так и по возможности приобрести стандартный набор товаров и услуг стал Южно-Сахалинск, в котором средняя месячная зарплата составляет 97,4 тыс. рублей (3,81 стандартного набора товаров и услуг). На третьей строчке расположился еще один северный город – Салехард (94,9 тыс. рублей или 3,62 стандартного набора товаров и услуг).

На четвертом и пятом местах находятся Сургут и Ханты-Мансийск. В Сургуте средняя заработная плата в январе-июне 2020 года составила 77 тыс. рублей (3,24 стандартного набора товаров и услуг), а Ханты-Мансийске – 75,4 тыс. рублей (3,18 фиксированного набора товаров и услуг). По средней заработной плате Сургут и Ханты-Мансийск занимают шестое и седьмое места соответственно.

Таким образом, четыре из пяти российских городов с высокими зарплатами находятся в северных регионах, где в сложных климатических условиях сосредоточена основная добыча углеводородов. Прибыльная добыча нефти и газа позволяет компаниям платить своим сотрудникам более высокие зарплаты, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность этих населенных пунктов от «цивилизации».

Города южных регионов как «противовес» лидеров с Севера расположились в нижней части рейтинга. Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг оказалось в городе Шахты (Ростовская область) – 1,43, где средняя зарплата составляет 28,5 тыс. рублей.

Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватает чуть более чем на один стандартный набор товаров и услуг. Также невысокая покупательная способность средних зарплат отмечается в Махачкале (1,53), Элисте (1,65) и Иваново (1,65).

Согласно результатам исследования, пять городов из последних десяти населенных пунктов в рейтинге – столицы Северо-Кавказских республик. Невысокие показатели во многом объясняются слабостью экономик регионов, а также низким уровнем официальных зарплат.

Согласно результатам исследования, в большей части городов-миллионников отношение зарплат к стандартному набору товаров и услуг и зарплат выше, чем в среднем по стране. В частности, среди 15 крупнейших населенных пунктов России у десяти отношение выше среднего значения по стране. При этом Москва, как это уже указывалось выше, занимает первую позицию в рейтинге, а самый «бедный» город-миллионник – Волгоград – расположился на 57 месте.

Санкт-Петербург, как и Москва, – зажиточный город-миллионник. Во второй столице России соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора составляет 2,92, что соответствует восьмому месту в рейтинге. Таким образом, с поправкой на цены зарплаты в северной столице в 1,4 раза меньше, чем в Москве.

Кроме двух столичных городов, которые достаточно заметно отрываются от остальных миллионников, также хорошие результаты среди крупнейших мегаполисов: у Красноярска (2,55), у Екатеринбурга (2,47), у Уфы (2,42) и у Казани (2,37). Среди отстающих крупнейших населенных пунктов: Самара и Волгоград с соотношением 2,12 и 2,02 соответственно.

Эксперты обращают внимание на то, что не все города-миллионники располагаются на высоких местах за счет высоких зарплат, часть из них могут похвастаться относительно низкими ценами.

В Волгограде соотношение зарплаты и стоимости стандартного набора находится на уровне 2,02, что соответствует 57 месту. При этом по уровню номинальной средней зарплаты этот город занимает лишь 71 место, а по стоимости стандартного набора товаров – 91-е. Схожая ситуация еще у двух крупных городов: у Омска и у Челябинска, которые расположились 41 и 35 местах по соотношению зарплат и стандартного набора, и занимают 55 и 50 места по заработной плате. При этом по стоимости стандартного набора товаров и услуг Омск находится на 85 месте, а Челябинск занимает 82 позицию.

Городом с самой низкой стоимостью стандартного набора товаров и услуг из всех проанализированных населенных пунктов в рейтинге оказался Саранск, а с самой высокой – Петропавловск-Камчатский.

В рейтинг включены 100 крупных городов России (столицы субъектов федерации и другие крупнейшие города по численности населения), в которых на начало 2020 года проживали более 65 млн человек.

Методика исследования основывается на детальном анализе муниципальной статистики. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за январь-июнь 2020 года по крупным и средним предприятиям.

Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 109 товаров и услуг. Среди них: продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Средние цены по городам взяты из базы федеральной службы государственной статистики. Объем потребления определен, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).

Результаты исследования свидетельствуют о существенной неравномерности уровня зарплат в разных населенных пунктах страны, даже с учетом более высоких цен в городах с высокими зарплатами. Значение соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных населенных пунктах изменяется в широком диапазоне от 1,43 до 4, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается почти в три раза. При этом медианное значение соотношения среди исследуемых городов составляет чуть более 2, то есть в среднем работники в крупном российском городе зарабатывают ежемесячно сумму примерно в два раза перекрывающую стандартные средние потребительские расходы.

Ранее были названы шесть отраслей с самыми высокими в России зарплатами.