Российский производитель мороженого выпустил эскимо с логотипом движения РДШ

В честь пятилетия Российского движения школьников компания «Чистая линия» выпустила партию мороженого с логотипом движения. 500 упаковок эскимо будет направлено победителю конкурса РДШ.

Крупнейшая в стране детская общественная организация РДШ празднует пятилетний юбилей 29 октября. В честь этой даты «Чистая линия» изготовит эскимо на палочке в шоколадной глазури. В прямом эфире онлайн-марафона, посвященного празднованию Дня рождения РДШ подарочная упаковка мороженого с 500 эскимо отправится самому активному зрителю праздничного шоу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Для меня большая честь поздравить замечательное движение РДШ – Российское движение школьников с их пятилетием. Мы к этой дате выпустили ограниченную партию мороженого российского – это пломбир в шоколаде, в фольге с логотипом движения РДШ. Из этой партии мы выделим 500 штук, которые будут доставлены в любую точку Российской Федерации, от Калининграда до Владивостока, туда, где будет выявлен победитель, активист или участник конкурса Российского движения школьников», – сказал вице-президент ГК «Чистая Линия» Армен Бениаминов.

Компания «Чистая линия» покажет активистам Российского движения школьников процесс изготовления мороженого. Специально для участников онлайн-марафона, которые будут смотреть трансляцию в разных уголках страны представители компании проведут экскурсию вдоль производственной линии, которая расположена на собственной смотровой площадке компании «PANORAMA360» на 89 этаже башни «Федерация-Восток» Москва-сити.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева отдельно подчеркнула, что несмотря на то, что с рождения современных детей окружают технологии и гаджеты, их вера в чудо никуда не исчезла. «Чистая линия» помогла нам воплотить детскую мечту всех ребят о добром волшебнике, с огромной коробкой мороженого на день рождения и удовлетворить детское любопытство: побывать на «сладкой фабрике». Получилась история в которой сошлись и встреча с технологиями, и элемент профориентации, и размышления об экологичности производства – все, что сейчас интересно важно ребятам. «Чистая линия» сделала наш праздник познавательно-образовательным», – сказала Плещева.

Празднование Дня рождения РДШ пройдет 29 октября. Онлайн марафон начнется в 10 утра и продлится четыре часа. Основной площадкой марафона станет студия на 89 этаже «Москва-Сити». В прямом эфире к онлайн марафону подключатся 8 площадок, представляющие все федеральные округа Российской Федерации.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом президента Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системе ценностей.

В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 500 тыс. детей и 19 тыс. образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три входят в национальный проект «Образование».