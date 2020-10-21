У худрука петербургского МДТ Льва Додина выявили коронавирус

Художественный руководитель Малого драматического театра – Театра Европы в Санкт-Петербурге Лев Додин заболел COVID-19, он находится дома. Его супруга – актриса и режиссер МДТ, народная артистка России Татьяна Шестакова госпитализирована.

«Коронавирус добрался и до нас, в театре есть подтвержденные случаи. Лев Абрамович Додин болеет дома, Татьяна Борисовна Шестакова госпитализирована. Поверьте, нам тоже жаль несыгранных спектаклей и вновь отложенных планов, но теперь мы не можем поступать иначе.», – говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

В театре также сообщили о переносе на ноябрь ближайших спектаклей: «Где нет зимы», «Дядя Ваня», «Синий свет», «Братья Карамазовы» и «Трактир «Вечность».

«Мы стараемся сообщать вам об изменениях в афише заранее, но окончательная информация о переносах далеко не всегда бывает заблаговременной. Кому-то из вас неприятно сейчас узнать, что сегодняшний или завтрашний поход в театр не состоится. Многие сильно расстроятся из-за переноса премьеры, особенно те, кто уже почти сел в поезд или самолет, чтобы успеть на наших «Братьев Карамазовых». Поверьте, нам тоже жаль несыгранных спектаклей и вновь отложенных планов, но теперь мы не можем поступать иначе», – говорится в обращении театра к зрителям.

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За минувшие сутки в России выявлено 15 тыс. 700 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4 тыс. 389, Санкт-Петербурге – 684, Московской области – 466.